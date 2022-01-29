وليامز ووزير خارجية مالطا: لابد من إعادة الانتخابات الليبية لمسارها الثابت

اتفقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، السبت، مع زير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطا، إيفاريست بارتولو، على «ضرورة إعادة الانتخابات لمسارها الثابت» في ليبيا.

ورحبت وليامز، خلال اتصال هاتفي مع بارتولو، بدعم دولة مالطا الثابت لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، لافتة إلى التوافق على «ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي دعمًا للشعب الليبي»، وفق ما نشرت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر».

– وليامز عن إعادة المسار الانتخابي: هناك مقترحات كثيرة ولديّ «بلان إيه وبي وسي»

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وفي وقت سابق اليوم، قالت وليامز خلال لقاء مع قناة «الوسط» إنها استمعت إلى مقترحات طرحتها الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي، منها وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسوَّدة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، «كما أن البعض طرح إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي»، مؤكدة أن الحل بيد الليبيين أنفسهم.