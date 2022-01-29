اوحيدة: الوصول للانتخابات يحتاج لحكومة قادرة على تأمين البلاد وحل مشاكلها ورفع المعاناة عن الليبيين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن الحكومة تشكل عائقاً رئيساً أمام إجراء الانتخابات، وهي غير قادرة على إجرائها وأصبحت جزء رئيسي من الأزمة.

أوحيدة شدد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على ضرورة تغيير الحكومة، معتبراً إياها السبب الرئيسي في فشل إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر.

وأوضح أن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حكومة قادرة على تأمين البلاد وحل مشاكلها ورفع المعاناة عن الليبيين، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة لديها أخطاء لا تعد ولا تحصى بدليل أن عددا كبيرا من وزرائها قيد التحقيق.

واعتبر أنه من المفترض التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة في الجلسة المقبلة، ولكن هناك حوالي 50 نائبا من المنطقة الغربية طالبوا بتأجيل الجلسة.

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