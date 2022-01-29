“نورلاند” يُحذّر مُعطّلي الانتخابات بمحاسبة شعبية

حذّر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند القادة الليبيين، الذين يُنظر إليهم على أنهم مُعطّلون للعملية الانتخابية بأنهم سيحاسبون من قبل الشعب.

وأضاف نورلاند في حوار مع شبكة “CNN” الأمريكية، أن الليبيين قد يفقدون الثقة في العملية الانتخابية تماماً إذا ما تم تحديد موعد آخر، يمر دون إجراء الانتخابات وهو ما عدّه تحدياً قد يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها.

يُذكر أن نورلاند شدد على ضرورة إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد، في خارطة الطريق الأممية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، عقب اجتماع عقده في وقت سابق مع سفراء الدول الفاعلة في الملف الليبي، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي جدد دعمه لجهودها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية