عقب تزايد الإصابات بكورونا.. التعليم ومكافحة الأمراض يتخذان هذا القرار

أجتمع وزير التربية والتعليم المكلف أحمد محجوب، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية، مع مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز .

تم الإتفاق خلال على إيقاف الدراسة بمُراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمُدّة أسبوعين اِعتباراً من غدٍ الأحد ؛بسبب تفاقم الوضع الوبائي بالبلديات التابعة لها.

وتم الاتفاق على أن يتم اِحتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام، فيما تستمر الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم، شرط التّقيّد بالبروتوكول الصحي المعمول به.

كما تمّ اِتّفاق على عقد مزيد من الاجتماعات خِلال المُدّة المُقبلة بين وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لمُكافحة الأمراض ،لتقييم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية.