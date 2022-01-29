حيدر السايح يُوضّح أسباب إيقاف التعليم في طرابلس الكبرى دون غيرها

قال حيدر السايح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن ليبيا قد قُسمت إلى 22 منطقة صحية، فيما تم تقسيم الوضع الوبائي إلى خمسة مستويات.

وذكر السايح أن طرابلس الكبرى صُنفت في المستوى الخامس، أي أنها أصبحت في آخر مرحلة وبائية، ما يرمز له باللون الأحمر بالنسبة لخريطة المناطق الصحية، حسب ما ذكر في صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأضاف السايح أن المنطقة الحمراء ذات المستوى الخامس، تنطوي تحتها عدة مؤشرات وبائية، منها عدد الحالات وعدد الأَسِرّة والتطعيمات والتجهيزات وعدة أمور أخرى، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى تقديم الإجازة النصفية في المنطقة الحمراء فقط، وذلك لكسر حاجز العدوى في المدارس، مشيراً إلى أن كل منطقة صحية سيتم تقييم وضعها الوبائي، وستحال إلى وزارة التعليم لاتخاذ القرار المناسب وفق المؤشرات الوبائية في باقي البلاد، متوقعاً في الوقت نفسه انتقال المتحور أوميكرون إلى كافة ربوع البلاد.

وختم السايح بالقول إن كل جهة أو وزارة قد أُحيلت لها توصيات خاصة بها، ولها الحق في تنفيذها أو رفضها، لافتاً إلى أن دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو إعطاء التوصية فقط، وليس مسؤولاً عن تطبيقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية