فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة سيكون في جلسة الإثنين القادم

أخبار ليبيا24

أكد، النائب الهادي الصغير لأخبار ليبيا 24 أن مجلس النواب سيفتح باب الترشح للحكومة الجديدة في جلسة يوم الاثنين المقبل.

وصوّت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، على استبعاد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

ووضع المجلس 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة. وجاء التصويت بعدما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. أصبحت “منتهية الصلاحية” ومطالبته بتشكيل حكومة جديدة والتقدم للحصول على ثقته.

وأكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، على أن شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة شخصيا، مشيرا إلى أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

شروط الترشح

واشترط مجلس النواب أن يكون المترشح لرئاسة الحكومة ليبيا من أبوين مسلمين وألا يكون حاملا لجنسية أخرى وألا يكون متزوجا من غير ليبية وألا يقل عمره عن 35 عاما.

كما اشترط أن يكون المترشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمد، وأن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك، ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

واشترط أيضا أن يكون المترشح لائقاً صحياً لممارسة مهامه. وأن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة. وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح. إضافة إلى أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب. وأن يقدم إقرار الذمة المالية.