الدبيبة يبحث مع القطراني مستجدات المنطقة الشرقية وسير عمل الوزارات

التقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ، جمعه مساء اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني.

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب الدبيبة، ناقش اللقاء الأوضاع والتطورات السياسية، بالإضافة لمتابعة آخر المستجدات بالمنطقة الشرقية، كما تابع معه سير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وفي وقت سابق من اليوم، تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر السبت خلال اجتماعه بديوان مجلس الوزراء مع مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض الدكتور حيدر السائح وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد.

كما تابع الدبيبة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض، مشددًا على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصةً بعد توفر كميات اللقاحات اللازمة.