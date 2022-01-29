السفير التركي يؤكد رغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الإقتصادية والتجارية المشتركة

ليبيا – قام اليوم السبت سفير الجمهورية التركية كنعان يلماز والوفد المُرافق له المُكون من عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأتراك بزيارة لبلدية بنغازي حيث كان في إستقبال السفير والوفد المُرافق له رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري بحضور عضو مجلس النواب بدر بونحيب ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي ورئيس الغُرفة التجارية بنغازي صالح العبيدي وعدد من رجال الأعمال في مدينة بنغازي .

وتم خلال الزيارة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للبلدية مُناقشة العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك التي من بينها إعادة إفتتاح القنصلية التركية وإستئناف خط الطيران المُباشرة بين بنغازي وأسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي.

كما تم خلال اللقاء الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا

والعمل على زيارة الخبراء والمختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والإستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.

هذا وأشاد السفير التركي بحُسن الإستقبال مُؤكداً على أهمية التعاون المُشترك لما فيه مصلحة الجميع ورغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الإقتصادية والتجارية المشتركة وعمل كل ما من شأنه تقوية العلاقات التركية الليبية من خلال تعزيز التعاون في الجوانب الإقتصادية والتجارية والخدمية .

وأكد رئيس المجلس التسيري للبلدية على ضرورة تحقيق تعاون جاد ومثمر وأهمية فتح القنصلية التركية وعودة الطيران المباشر مابين بنغازي وأسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي خاصة تلك التي لديها تعاقُدات سابقة في المدينة .