“الدبيبة والقطراني” يبحثان التطورات السياسية

ناقش رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة رفقة نائبه حسين القطراني، الأوضاع والتطورات السياسية، بالإضافة لمتابعة آخر المستجدات بالمنطقة الشرقية، كما تابع معه سير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم السبت بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، وهو الأول من نوعه منذ عودة القطراني لمزاولة مهامه في طرابلس، بعد أن أعلن مقاطعته لاجتماعات رئاسة الوزراء عقب اتهامه للدبيبة بالتفرد بالقرار وتهميش المنطقة الشرقية، ودعوته لإعادة هيكلة مجلس الوزراء وتحديد الاختصاصات، وفق بيان أصدره رفقة وزراء ووكلاء في بنغازي أكتوبر الماضي.

يُذكر أن القطراني أكد أن عودته لمباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس جاءت بعد توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات بينه وبين الدبيبة، من بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب، وفق مدير مكتب الإعلام بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، صلاح الغزالي.

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