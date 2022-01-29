تركيا تعلن فتح قنصلية في بنغازي قريباً

بدأ أمس كنعان يلمز، سفير تركي لدى ليبيا، زيارة غير مسبوقة هي الأولى من نوعها إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حيث استقبله وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، واجتمع بمقر بلدية بنغازي مع رئيس مجلسها التسييري صقر بوجواري، وبعض أعضاء مجلس النواب. وأعلن يلمز، الذي يعتبر أول مسؤول تركي يزور بنغازي منذ سنوات، عن اجتماعه برجال أعمال ليبيين لمناقشة استئناف المشاريع السابقة، لافتا إلى أنه سيتم فتح قنصلية لبلاده في بنغازي قريباً بانتظار ما وصفه بالظروف المواتية، بالإضافة إلى العمل على إعادة الرحلات الجوية بين تركيا وشرق ليبيا.

وتأتي الزيارة في إطار تطبيع العلاقات مؤخرا بين الطرفين، واحتدام العداء على خلفية اتهام تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا.