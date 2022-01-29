جهاز “دعم الاستقرار” يعلن إنقاذ أكثر من 500 مهاجر

قال جهاز دعم الاستقرار، إن عملياته المتواصلة لتأمين السواحل الليبية ومنع تدفق قوارب الموت، أسفرت عن إنقاذ ما يقرب من 500 مهاجر غير قانوني، كانوا يركبون قوارب بالية في المتوسط، من قبل أعضاء إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية بالجهاز خلال اليومين الماضيين.

كما أشار الجهاز إلى أن أكثر من 200 مهاجر لقوا حتفهم، إما غرقاً أو بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

يُذكر أن عمليات انطلاق قوارب الهجرة قد تمت من مناطق الحرشة، والمطرد، وصرمان، وصبراتة، وراس يوسف، وأبو كماش.

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