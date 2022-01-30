بلدي صرمان يوقف الدراسة لمدة أسبوعين لمجابهة كورونا

أعلن المجلس البلدي صرمان، إيقاف الدراسة للتعليم العام والخاص لمدة أسبوعين، ابتداء من 30 يناير الجاري وإلزام كافة القطاعات الخاصة والعامة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمجابهة فايروس كورونا.

وأكد المجلس في بيان، بلوغ عدد الإصابات المؤكد بين الطلبة 357 حالة في جميع المراحل التعليمية، و93 حالة بين المعلمين والإداريين بجميع المؤسسات التعليمية، و159 حالة اشتباه بين الطلبة، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يُذكر أن بلديات حي الأندلس وأبوسليم وعين زارة وتاجوراء، قد أعلنت إيقاف الدراسة مدة أسبوع، قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المركز الوطني لمُكافحة الأمراض إيقاف الدراسة بمُراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى، لمُدّة أسبوعين اِبتداء من يوم غدٍ الأحد.

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