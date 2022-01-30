4 قرارات هامة لعودة المهجرين الليبيين من تونس

أعلنت السفارة الليبية في تونس، عن بدء عمل لجنة عودة المهجرين الليبيين بدولة تونس والمشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2022م، وبدء تنفيذ القرار وذلك لقفل ملف المهجرين بدولة تونس بشكل نهائي ومعالجة المشاكل وصعوبات العودة.

وبحسب إيجاز صحفي للسفارة، عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بمقر السفارة الليبية بدولة تونس وتقرر الآتي :-

نشر استبيان مستوفي البيانات على موقع السفارة لجمع المعلومات على الصعوبات التي تمنع العودة يتم تعبئته عن طريق المهجرين لكل عائلة وللأفراد لمدة خمسة أيام من تاريخ نشر الإعلان. يسلم الاستبيان إلى القنصلية الليبية بمدينة صفاقس لمناطق جنوب تونس. يسلم الاستبيان إلى الملحقية الاجتماعية بالسفارة الليبية لمناطق شمال تونس. آخر يوم لقبول الطلبات بعد إسبوع واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وأوضحت السفارة، أن اللجنة تأمل بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لقفل ملف المهجرين بشكل نهائي.