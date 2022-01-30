“الصحة العالمية” تنفي إتلاف جرعات من لقاحات كورونا في ليبيا

نفى مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الأنباء المتداولة عن قيامه بإتلاف جرعات من أحد اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بسبب انتهاء صلاحيتها.

ودعا المكتب في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، المواطنين الليبيين إلى أخذ التطعيمات الخاصة بكورونا؛ وذلك لأهميتها في توفير الحماية لهم ولعائلاتهم والمجتمع من هذه الجائحة.

يُذكر أن أنباء جرى تداولها أشارت لقيام مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بإتلاف شحنات من لقاح سينوفارم الصيني، بسبب انتهاء صلاحيته عقب عزوف المواطنين عن أخذ التطعيمات.

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