نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات في ليبيا قبل يونيو المقبل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه يمكن إجراء الانتخابات في ليبيا قبل يونيو المقبل، لو توصل القادة الليبيين إلى التسويات اللازمة.

وأشار نورلاند، في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إلى أن المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز تقود جهودا لإعادة الأمور لمسارها والوصول للانتخابات في الإطار الزمني المحدد وفق خارطة الطريق.

وأردف بقوله “التحدي الآن، من عدم تحديد موعد جديد للانتخابات، ثم يتم تجاوزه مرة أخرى، كما حدث في 24 ديسمبر، ولا نريد خسارة المصداقية، ولا نريد تأخير موعد الانتخابات لمدة طويلة، حتى لا يفقد الليبيون إيمانهم بالعملية الانتخابية”.

وتحدث عن تشكيل حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بقوله “تشكيل حكومة انتقالية جديدة بديلة لحكومة الوحدة، قد يكون أمرا خطرا، لأنه قد يشتت عملية إعادة الانتخابات لمسارها الصحيح، وهو ما لا نريد حدوثه”.

وأتم بقوله “هناك جهود جيدة بملف القوات الأجنبية والمرتزقة، وبعض المرتزقة السودانيين غادروا، وتدعم الولايات المتحدة كافة الجهود بهذا الملف”.