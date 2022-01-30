وزير خارجية الكويت لـ”المنقوش”: ندعم تحقيق تطلعات الليبيين بالانتخابات

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مساء اليوم السبت، إلى دولة الكويت للمشاركة في “الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية ” والذي تستضيفه دولة الكويت غدا الأحد.

واجتمعت المنقوش عقب وصولها مع نظيرها الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقشا أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأعرب الصباح عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون؛ وذلك لتحقيق الاستقرار بدولة ليبيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية.