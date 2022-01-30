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وليامز تشيد بجهود مالطا الداعمة لإجراء الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن ترحيبها بدعم دولة مالطا الثابت لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، وضرورة إعادة الانتخابات لمسارها الثابت.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية جمعت وليامز مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطا، إيفاريست بارتولو، أكدا فيها على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي دعماً للشعب الليبي.

يُذكر أن سفراء دول المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وروسيا وتركيا، أعلنوا دعمهم لجهود المستشارة الأممية وليامز في اجتماع استضافه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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