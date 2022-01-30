“الخيالة والمسرح” تُحذّر من تنظيم ملتقيات فنية خارج نطاق إشرافها

حذّرت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، الفنانين وذوي الاختصاص من الحركة الفنية من قبول أي دعوات لحضور أي فعاليات فنية خارج إطار الدولة.

وأضافت الهيئة في بيان، أن هناك بعض الأفراد والجهات الخاصة تعتزم إقامة تجمع للفنانين تحت مسمى ملتقى الفنانين، خلال المدة القادمة، مشيرة إلى أن هذا الملتقى لا يُمثّل الهيئة وليست طرف فيه بأي شكل من الأشكال، مؤكدة عزمها إبلاغ وزارة الداخلية والجهات المختصة عن أي جهة أو أفراد يُقيمون مناشط خارج إشراف الهيئة، والتي من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بتجمعات خارج إطار الدولة.

وأكدت الهيئة أنها ستحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة أي فرد أو جهة خاصة تتعدى على اختصاصاتها، وتقيم أي مناشط بدون موافقتها، لافتة إلى أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء أعطتها الشرعية القانونية بإقامة المناشط والمحافل والملتقيات الفنية المختلفة، والاهتمام بالحركة الفنية بالبلاد.

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