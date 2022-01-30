البكوش: لا يمكن تفسير زيارة سفير تركيا للمنطقة الشرقية إلا في سياق ما يقوم به باشاغا

قال صلاح البكوش، المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيبوك، إن الأمور التي تحتاج إلى توضيح هي طبيعة علاقة الأتراك مع ليبيا كدولة، زيارة السفير التركي اليوم للمنطقة الشرقية لا يمكن تفسيرها إلا في سياق ما يقوم به فتحي باشاغا الذي يدعمه بقوة محمد صوان الذي يبدو أن علاقة الأتراك به أهم عندهم من العلاقة بالحكومة، هذه الزيارة إعلان واضح أن تركيا تريد القضاء على حكومة الدبيبة الشرعية.

وقد وصل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز إلى مدينة بنغازي، صباح السبت، إذ التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولين ببلدية بنغازي.

وعبر السفير التركي، في كلمة له خلال الزيارة في رغبته في افتتاح قنصلية عامة لبلاده في بنغازي، إذا تهيأت الظروف، وكذلك دعوة فريق فني من خطوط الجوية التركية للقيام بمعاينة مطار بنينا، وإذا سارت الأمور على ما يُرام سيتم استئناف الرحلات.

وقال «نرى ليبيا واحدة موحدة، ولا نميز بين مناطقها، ومستعدون لتقديم كل ما في وسعنا لتحقيق التنمية والرفاهية في ليبيا، لأن ليبيا لها مكانتها خاصة في قلوبنا، ونحن سعداء بوجودنا في مدينة بنغازي المميزة».

وأضاف «التقينا مع رجال أعمال ليبيين، وتباحثنا حول مسألة استئناف المشاريع السابقة، وتولي مشاريع جديدة في الفترة القادمة، حيث أن الأجواء إيجابية، وسنوطد العلاقات من خلال زيارتنا المكثفة».

وتابع «تواجدنا في ليبيا؛ جاء بناء على مذكرة التفاهم مع ليبيا؛ لتقديم الاستشارات وتدريب العناصر الليبية، وهو شأن ليبي داخلي، ومجلس النواب مخول لاعتماد الاتفاقية، ومذكرة التفاهم غير مقتصرة على مجموعة واحدة، ونرى ليبيا واحدة موحدة وإذا وُجدت حاجة فسنوسع قواتنا وتدريبنا في ليبيا».