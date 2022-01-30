بعد 4 أيام.. المجلس الرئاسي: نستنكر هجوم داعش بالقطرون

أصدر المجلس الرئاسي بيانا لاستنكار الهجوم الإرهابي على دورية أمنية في القطرون، بعد 4 أيام على الحادث.

وقال المجلس الرئاسي في بيانه، إنه يستنكر الهجوم الغاشم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي وراح ضحيته عدد من أبناء الوطن ، والذين قضوا دفاعا عن الأرض والعرض.

وأضاف: “المجلس إذ يترحم على من روت دماؤهم الزكية أرض الوطن المفدى في معركة الشرف والخلاص من أعتى تنظيمات وقوى الإرهاب في أقصى تخومه الجنوبية، فإنه يهيب بكل من فرقتهم السياسة أن يجتمعوا على نصرة بلادهم وتأمين استقلالها وحدودها وضمان مستقبل أبنائهم على هذه الارض التي أورثها لنا الآباء، موحدة مستقلة ذات سيادة”.

وتوجه المجلس الرئاسي بالنداء إلى دول الجوار وإلى المجتمع الدولي أن يضطلع بالتزاماته وما تمليه أواصر الجوار والاتفاقات الدولية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

يذكر أن القوات المسلحة طاردت الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش في جبل عصيدة بالقطرون، في عملية عسكرية دمرت فيها 4 سيارات للعناصر التكفيرية وقتلت 24 عنصرا منهم وألقت القبض على واحد منهم، فيما سقط 4 شهداء من القوات المسلحة.