عن انتهاء صلاحية لقاح سينوفارم الصيني..”مدير توزيع الإمداد الطبي”: شائعات

نفى مدير إدارة المخازن والتوزيع بجهاز الامداد الطبي الدكتور عبدالعزيز الشمام، ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن انتهاء صلاحية شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني .

وقال الشمام في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، إن مخازن الحلقة الباردة بالجهاز استلمت شحنة اللقاح يوم 17 أكتوبر الماضي تقدر بعدد 3 ملايين جرعة وتنتهي صلاحيته في شهر يوليو 2023.

وأوضح مدير إدارة المخازن والتوزيع بجهاز الامداد الطبي، أن الشحنة تم الافراج عليها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعد استكمال التحاليل المخبرية اللازمة، وفق آلية التوزيع المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطالب الشمام، الجهات الرقابية الحضور لمخازن الجهاز للاطلاع على صلاحية اللقاح وآلية التخزين في مخان الحلقة الباردة، وكذلك المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات، وحثهم التوجه لمراكز منح اللقاح المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض لتجنب الإصابة بالفيروس.