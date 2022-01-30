حيدر السائح: كورونا شديد الانتشار وسينتقل لكل ربوع ليبيا

كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح عن أن طرابلس الكبرى باتت في المستوى الخامس الوبائي لفيروس كورونا، وبذلك أصبحت في آخر مرحلة وبائية وتلونت بالأحمر.

وأوضح السائح في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، أن المنطقة الحمراء تنطوي على عدة مؤشرات وبائية منها عدد الحالات وعدد الأسرة والتطعيمات والتجهيزات، لافتا إلى أن ليبيا قسمت إلى 22 منطقة صحية وقسم الوضع الوبائي إلى 5 مستويات.

وقال إن أوميكرون متحور شديد الانتشار وسينتقل للأسف لكل ربوع البلاد، واتفقنا مع وزارة التربية والتعليم على تقديم الإجازة النصفية للطلبة بالمنطقة الحمراء فقط لكسر حاجز العدوى.

وشدد السائح على أن كل منطقة صحية سيقيم وضعها الوبائي ويحال إلى وزارة التعليم لأخذ القرار المناسب وفق المؤشرات الوبائية، منوها إلى أن كل جهة أو وزارة أحيلت لها توصيات خاصة بها ولها الحق في تنفيذها ورفضها، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض دوره إعطاء التوصية فقط وليس مسؤولا عن تطبيقها.