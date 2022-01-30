بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 30 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 30 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء مازالت الفرصة هذا اليوم لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي حيت تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، ويبقي الطقس بارد نسبياً على اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة،وتتكاثر مساء يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة نهار اليوم علي بعض المناطق الساحلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12-17) مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار من حين لأخر هذا اليوم و تكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) يصحبها خلايا رعدية مع سقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية ، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا يوم الغد ، وتتكاثر من جديد مساء يوم الثلاثاء.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر إلى ( 60 ) كم /س تتحول مساء يوم الغد إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (08-17) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15 -17)مْ , وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 17) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:37)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:03).