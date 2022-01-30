«الداخلية»: ضبط 16 كيلو من مخدر الهيروين بالجبل الأخضر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط 16 كيلو من مخدر الهيروين، خلال عملية تمشيط بالجبل الأخضر.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إن عملية الضبط تمت من خلال عمليات البحث والإنقاذ المناطة بالإدارة العامة لأمن السواحل وتسيير الدوريات الراجلة على كامل الشواطئ الليبية، بناء على تعليمات مدير الإدارة.

وبحسب البيان، ضبطت دوريات فرع الإدارة الجبل الأخضر، أثناء تمشيط الشاطئ الشرقي بمنطقة الحنية كمية يشتبه في كونها من مخدر الهيروين.

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وأوضحت الوزارة أن الكمية المضبوطة تقدر بنحو 16 كيلو جراما، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات واحالتها لجهات الاختصاص.