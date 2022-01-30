الارصاد: أجواء باردة… وامطار جيدة وغزيرة مصحوبة بالتبروري على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الفرصة مازالت هذا اليوم لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من (المرج -الجبل الاخضر حتى درنة) تصحبها خلايا رعدية و سقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة و الرياح نشطة هذا اليوم على المناطق الساحلية خاصة مناطق الشمال الشرقى قد تصل سرعتها الى (60) كيلو متر/ ساعة.

ووفقا للتقرير يبقي الطقس بارد نسبياً هذا اليوم على اغلب المناطق حيث تسجل درجات الحرارة القصوى مابين (12-17) مْ , ولاتتجاوز (10) مْ علي المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تنقشع السحب الممطرة بداية من يوم الغد مع اعتدال نسبى فى حالة الطقس , ومتوقع ان تتكاثر من جديد من يوم الثلاثاء يتخللها امطار متفرقة على مناطق الشمال.

وتوقع التقرير ان يكون البحر قليل الإضطراب إلى مضطرب و يكون شديد الإضطراب نهار اليوم على الساحل الشرقي مع ارتفاع للموج يتجاوز (4.50 ) متر.والله أعلم.