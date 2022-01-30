طقس بارد على أغلب مناطق ليبيا.. وأمطار متفرقة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الأحد.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الفرصة مازالت هذا اليوم لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي، حيث تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، ويبقى الطقس بارداً نسبياً على أغلب المناطق. وجاءت تفاصيل باقي التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتتكاثر مساء يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة نهار اليوم على بعض المناطق الساحلية، تتحول يوم غد إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12-17) مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: سقوط أمطار من حين لآخر هذا اليوم، وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى درنة)، يصحبها خلايا رعدية مع سقوط حبات البرد (التبروري)، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا يوم الغد، وتتكاثر من جديد مساء يوم الثلاثاء.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تصل سرعتها هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر إلى (60) كم /س، تتحول مساء يوم الغد إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة أحياناً على بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (08-17) مْ، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم غد إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 -17)مْ، وتُسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 17) مْ.

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