شركة الكهرباء: سرقة 1500 متر من الأسلاك الكهربائية بالرجبان

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 1500 متر من الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي من قبل مجهولين.

بيان صحفي صادر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن ظاهرة سرقة مكونات الكهربائية وآخرها أسلاك الضغط العالي بطول 1500 متر على خط آبار ترتوم من محطة 11/66 الرجبان ما زالت تؤرق الشركة والمواطنين في عديد المناطق، مبينًا أن من يقومون بهذه الأعمال مجهولون لا هم لهم سوى المال وإيذاء الشعب الليبي.

وتابع البيان: إن السرقة تضمنت 2 من الأعمدة الكهربائية، فضلًا عن تفكيك محول كهربائي وسرقة ما بداخله من نحاس بدائرة توزيع الرجبان التابعة لإدارة توزيع الجبل.