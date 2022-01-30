النعّاس: ليبيا تحوّلت إلى مسرح عبثي

رأى محمد بشير النعاس الذي تقدمه القنوات الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين على أنه محلل عسكري، أن ليبيا تحوّلت إلى مسرح عبثي، بحسب تعبيره.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “«قالت ستيفانى وليامز، صرحت ستيفانى وليامز، اجتمعت ستيفانى وليامز مع الرئيس الفلاني بشأن ليبيا، رأت، تصورت، سخرت، أحبت، كرهت، ستيفانى وليامز. والليبيون ضربت عليهم الذلة والمسكنة”، على حد وصفه.

وأضاف “ليبيا تحولت إلى مسرح عبثى، يرقص على خشبته رجال ماتت ضمائرهم في شرقها من أمثال عقيله صالح وخليفه حفتر وأتباعهما، وفى غربها من أمثال هؤلاء السطحيين المفرغين من المحتوى، الذين يتصدرون الواجهة دون رؤية أو وعي، فضاعوا وأضاعوا”، وفقا لقوله.

وتابع “لا أمل إلا في الله سبحانه وتعالى لأنه هو وحده القادر على إحياء الموتى”.