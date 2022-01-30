الرئاسي يدعو من فرقتهم السياسة إلى أن يجتمعوا لنصرة بلادهم

دعا المجلس الرئاسي كل من فرقتهم السياسة أن يجتمعوا على نصرة بلادهم وتأمين استقلالها وحدودها وضمان مستقبل أبنائهم على أرض ليبيا التي أورثها الأباء موحدة مستقلة ذات سيادة.

واستنكر المجلس الرئاسي في بيان له الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على الجنوب الليبي وراح ضحيته عددا من عناصر الجيش.

وحث المجلس الرئاسي دول الجوار والمجتمع الدولي أن يضطلع بالتزاماته وما تمليه أواصر الجوار والاتفاقيات الدولية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وكان آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان أعلن أن العملية العسكرية التي استهدفت عناصر تنظيم داعش جنوب شرق القطرون أسفرت عن مقتل 11 عنصرا يتبعون لتنظيم داعش وأسر شخص آخر فيما استشهد ثلاثة عناصر يتبعون الجيش وأصيب آخر بجروح.