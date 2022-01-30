سقوط  أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي وطقس بارد نسبياً على أغلب المناطق

العنوان- طرابلس

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أنه مازالت الفرصة هذا اليوم لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي حيت تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، ويبقي الطقس بارد نسبياً على أغلب المناطق.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتتكاثر مساء يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وأوضح أن الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة نهار اليوم على بعض المناطق الساحلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة.

وأكد المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-17) مْ وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

وذكر ان الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده يشهد سقوط أمطار من حين لآخر هذا اليوم وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) يصحبها خلايا رعدية مع سقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية ، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا يوم الغد ، وتتكاثر من جديد مساء يوم الثلاثاء.

وأفاد أن الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر إلى ( 60 ) كم /س تتحول مساء يوم الغد إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وبين المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (08-17) مْ ، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

ولفت إلى أن الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وأضاف أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15 -17) مْ , وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.