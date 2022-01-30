أبو جناح يتابع مسألة افتتاح ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – التقى رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال بأمين عام مجلس الوزراء علي شلاك وأمين التنظيم وليد الكاتب ومدير الشؤون الإدارية نبيل المغربي.

بيان صحفي صادر عن أبو جناح تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء أتى لمتابعة أخر الأعمال التي أنجزت لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، فضلًا عن الترتيبات التي اتخذها ديوان مجلس الوزراء لتجهيز ديوان المنطقة الجنوبية ومراحل تهيئته بالكامل ليقدم الخدمات للمواطنين في المنطقة.

ووفقًا للبيان استمع أبو جناح لعدد من الخطط التي سوف يتابعها مجلس الوزراء في آلية العمل وتفعيل المنظومات الإدارية الخاصة بالديوان الرئيسي وربطها بديوان المنطقة الجنوبية، فضلًا عن وقوفه على احتياجات موظفي ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة.

وأكد أبو جناح على ضرورة حلحلة كافة المشاكل الإدارية الخاصة بالموظفين وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، فيما أوضح البيان أن ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية قد قاربت أعمال الصيانة والتجهيز فيه على الانتهاء، بعد أن سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تضمين أعمال اسكتماله.

وأضاف البيان: إن تضمين هذه الأعمال جاء ضمن خطة عودة الحياة، وذلك بعد مناشدة آهالي المنطقة الجنوبية لافتتاح ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة. مشيرًا إلى أن أعمال التجهيز سوف تنتهى مطلع الشهر القادم استعدادا لافتتاح ديوان المنطقة الجنوبية وتفعيله.

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