أمن بنغازي: ضبط متهمين إثنين بسرقة 600 ألف دينار

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين متهمين بسرقة مبلغ وقدره 60000 دينار وقطع ذهبية من منزل مواطن بمنطقة الكويفية.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم البحث الجنائي تلقى شكوى من مواطن تفيد بسرقة منزله على يد مجهولين دخلوا المنزل عن طريق كسر أحد النوافذ موضحة أنه تم سرقة خزنة حديدية بها مبلغ مالي وقدره 60000 ألف دينار وعدد من الخواتم الذهبية وعدد3 هواتف محمولة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي خروج أعضاء التحريات بالقسم للتحري وجمع المعلومات وعقب ورود معلومات عن شخصين من جيران الشاكي لوحظ عليهم في الفترة الأخيرة شراء سيارة وهواتف نقالة حديثة فتم إعداد كمين محكم لهما وضبطهما بمنطقة بودزيرة على متن مركبة آلية نوع كيا أوبتما اللون رصاصي

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه بالاستدلال مع المتهمين تبين أن الأول يُدعى ف.س.أ.من مواليد 2001 من سكان منطقة الكويفية والثاني يُدعى أ.س.أ من مواليد 1999 من سكان منطقة الكويفية واعترف كل منها بسرقة الخزنة وشراء المركبة بقيمة ‘12000 دينار وإعترفا أيضا ببيع خواتم من الذهب لأحد محلات بيع الذهب كما تم ضبط الهواتف المسروقة بحوزتهم واعترفا برميهم للخزنة الحديدية بمنطقة بوعطني وتم إسترجاع مبلغ مالي وقدره 1100 دينار ضبط بحوزتهم وعدد 2 هواتف محمولة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة .