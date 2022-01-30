الصور يتفق مع الجانب الإيطالي على تأسيس حلقة وصل قضائي لتبادل المعلومات

العنوان – روما

اتفق النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور مع الجانب الإيطالي على تأسيس حلقة وصل قضائي لدعم التحقيقات وتبادل المعلومات ضد التنظيمات الإجرامية.

والتقى الصور خلال زيارته إيطاليا النائب العام لمحكمة النقد العليا جوفاني سالفي، ووكيل النائب العام الإيطالي لويجي سالفاثو، والمحامي العام ريناتو فينيكيو، والنائب العام لمكافحة المافيا والإرهاب كافيرو دي راهو.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر المحكمه العليا للنقد الايطالية بروما إلى للقاءات السابقة في إطار التعاون المشترك على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

واستعرض الجانبان وضع الآلية والبرتوكول في تنفيذ المذكرة في السعي لتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر و الهجرة غير الشرعية