المنقوش تصل الكويت للمشاركة في قمة وزراء الخارجية

وصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية.

وخلال الزيارة التقت المنقوش وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، أحمد ناصر الصباح، وناقشت معه أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان الخارجية الليبي فقد أكد الوزير الكويتي دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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