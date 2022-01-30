ليبيا قسمت إلى 22 منطقة صحية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح. إن ليبيا قُسمت إلى 22 منطقة صحية، وقسم الوضع الوبائي إلى خمسة مستويات.

وتابع :”للأسف طرابلس الكبرى الأن في المستوى الخامس، وبذلك أصبحت في آخر مرحلة وبائية وتلونت بالأحمر”.

وأوضح. أن المنطقة الحمراء ذات المستوى الخامس تنطوي تحتها عدة مؤشرات وبائية، منها عدد الحالات وعدد الأسرة والتطعيمات والتجهيزات وعدة أمور أخرى.

ولفت. إلى أن أوميكرون متحور شديد الانتشار، وسينتقل للأسف إلى كل ربوع البلاد، ولذلك اليوم مع وزارة التربية والتعليم تم الاتفاق أن تقدم الإجازة النصفية في المنطقة الحمراء فقط.

وذكر أن هذا الإجراء لكسر حاجز العدوى في المدارس. وكل منطقة صحية سيقيم وضعها الوبائي وتحال إلى وزارة التعليم لاتخاذ القرار المناسب وفق المؤشرات الوبائية في باقي البلاد.

وأضاف أن كل جهة أو وزارة أحيلت لها توصيات خاصة بها ولها الحق في تنفيذها أو رفضها وأما المركز فدوره إعطاء التوصية فقط وليس مسؤول على تطبيقها.