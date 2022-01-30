وزارة الداخلية تضبط 16 كيلو من مخدر الهيروين بالجبل الأخضر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة تسيير الأعمال، ضبط 16 كيلو غرام من مخدر الهيروين، خلال عملية تمشيط بالجبل الأخضر.

الوزارة، وفي بيان لها، أوضحت أن عملية الضبط تمت من خلال عمليات البحث والإنقاذ المناطة بالإدارة العامة لأمن السواحل، وتسيير الدوريات الراجلة على كامل الشواطئ الليبية، بناء على تعليمات مدير الإدارة.

وبحسب البيان، ضبطت دوريات فرع الإدارة الجبل الأخضر، أثناء تمشيط الشاطئ الشرقي بمنطقة الحنية كمية يشتبه في كونها من مخدر الهيروين.

وأوضحت الوزارة أن الكمية المضبوطة تقدر بنحو 16 كيلو غرامًا، واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات وإحالتها لجهات الاختصاص.