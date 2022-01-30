المنقوش تصل الكويت للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم الأحد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن المنقوش بحثت مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح أهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

كما أعرب وزير خارجية الكويت عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون.