جامعة الزاوية تعلن عن افتتاح المكتبة العلمية للدراسات

أعلنت إدارة الدراسات العليا بجامعة الزاوية، عن استعدادها لافتتاح المكتبة العلمية للدراسات، وقالت في منشورٍ على فيس بوك إنّ المكتبة ستُفتح يوم الاثنين 31 يناير الجاري.

وأشارت الجامعة في منشورها لاحتواء المكتبة على أكثر من 2000 رسالة ماجستير ودكتوراه في جميع التخصصات، بالإضافة لمجموعة كبيرة من المراجع والدوريات التي توفر للطلاب مصادر مهمة تساعدهم على إنجاز أبحاثهم.

وزودت الجامعة المكتبة الضخمة بقاعة مطالعة مُجهّزة بكافة الوسائل، التي تساعد الطالب على البحث العلمي.

ودعت الجامعة الطلاب لارتياد مكتبها، والاستفادة من محتواها العلمي المميز.

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