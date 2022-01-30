محمد الجارح: يجب علينا التأكيد على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد محمد الجارح، المحلل السياسي، أن الالتزام بحق الناخبين في اختيار سلطتهم التنفيذية وفقا لخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن نقطة أساسية وجوهرية.

وقال الجارح، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يجب التأكيد على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأضاف “ما يقارب من 2.5 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم لانتخاب رئيس البلاد وممثليهم في البرلمان”.

وتابع “الالتزام بحق الناخبين في اختيار سلطتهم التنفيذية وفقا لخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن نقطة أساسية وجوهرية”.

جاءت تغريدة الجارح، في معرض تعليقه على تصريحات ستيفاني وليام، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، التي قالت خلالها: “تقع المسؤولية على مجلسي النواب الليبي والدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية تمنح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب ممثليهم”.