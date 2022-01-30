معيتيق والسفير المصري يؤكدان أهمية استمرار العملية السياسية السلمية في ليبيا

أكد المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، والسفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، أهمية استمرار العملية السياسية في ليبيا.

وقال معيتيق، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللقاء الذي عقد اليوم، ناقش المستجدات في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى تأكيد «أهمية استمرار العملية السياسية السلمية في ليبيا والتقدم للأمام».

وفي 3 يناير الحالي، بحث معيتيق، مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سبل «تنسيق الجهود الدولية للمحافظة على الاستقرار والدفع بالعملية السياسية على نحو إيجابي، وتأكيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

– معيتيق يلتقي نورلاند «للتأكيد على إجراء الانتخابات»

واجتمع معيتيق مع عدد من المرشحين الآخرين للرئاسة في بنغازي في 21 ديسمبر الماضي للتنسيق بشأن الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر لكنها تأجلت إلى أجل غير محدد.

وضم الاجتماع كلًّا من المشير خليفة حفتر وفتحي باشاغا ومحمد المنتصر وعارف النايض والشريف الوافي، وعبد المجيد سيف النصر.

وقال مشاركون في الاجتماع إن أجواء إيجابية سادته، مع تأكيد جميع الحضور أهمية إتمام الانتخابات، التي لا يزال إجراؤها محل غموض، مع تفاوت الآراء بين الأطراف المختلفة بشأنها، بين من يريد إجراء الاستفتاء على الدستور أولًا، ومن يريد تغيير الحكومة وخارطة الطريق، ومن يسعى لانتخابات قبل نهاية منتصف العام 2022.