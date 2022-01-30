بعد 4 أيام من الحادثة.. الرئاسي يُدين الهجوم الإرهابي في القطرون

عقب مرور أربعة أيام على الحادثة، استنكر المجلس الرئاسي الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي بمدينة القطرون، والذي خلّف 3 قتلى من أبناء الوطن.

واستهدف عناصر تنظيم داعش دورية تابعة لكتيبة “شهداء أم الأرانب” بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من التنظيم الإرهابي، وفق البيانات الرسمية.

ودعا المجلس كلَ مَن فرّقتهم السياسة أن يجتمعوا على نصرة بلادهم، وتأمين استقلالها وحدودها وضمان مستقبل أبنائهم.

وحث الرئاسي في بيانه دول الجوار والمجتمع الدولي على الاضطلاع بالتزاماتهم، وما تمليه أواصر الجوار والاتفاقات الدولية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

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