فؤاد من إيطاليا: مشكلتنا في غياب القيادات القادرة على تحريك الشارع

قال محمد فؤاد الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا إن الفوضى السياسية التى نعيشها اليوم أثبتت حكمة رجال الاستقلال والذين اختاروا الملكية.

أضاف على فيسبوك اليوم: “لاننكر أن هناك أخطاء ارتكبها الملك رحمه الله ولكن رياح القومية التى هبت من مصر هى السبب الرئيس الذى أدى فى النهاية إلى اسقاط النظام الملكى”.

واختتم قائلًا: “اليوم بدون حراك شعبى حقيقى ينظل فى هذه الفوضى الى ماشاء الله .. والمشكل هو عدم وجود قيادات قادرة على تحريك الشارع على الأقل فى المنطقة الغربية حيث توجد الكثافة السكانية فى ظل القبضة الأمنية على بنغازى” وفق تعبيره.