معيتيق يبحث مع سفير مصر المستجدات في ليبيا

بحث المرشح الرئاسي نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق مع سفير مصر لدى ليبيا تامر مصطفى المستجدات في ليبيا.

وبين معيتيق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه والسفير المصري أكدا خلال لقائهما أمس السبت على أهمية استمرار العملية السياسية السلمية في ليبيا والتقدم للأمام.

” style=”height: 645.994px;”>

وأكد معيتيق أن إعادة توحيد مؤسسات الدولة كان ولا يزال اللبنة الأولى لإنهاء حالة الانقسام السياسي، وبناء دولة المؤسسات القادرة على مواجهة التحديات محليا ودوليا معتبرا أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي وواقعي على مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف معيتيق نحن بحاجة إلى المزيد من الأفعال الصادقة والجادة والخطوات العملية والحقيقية والقائمة على الالتزام والحفاظ على تعهداتنا بما يساهم فى بناء أساس قوي للثقة بين الليبين، تتغلب فيه المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وتدار الأمور بحكمة بعيدا عن التعصب والعاطفة .