نورلاند: تشكيل حكومة جديدة قد يؤدي إلى تشتيت عملية إعادة الانتخابات

العنوان – طرابلس

قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن تشكيل حكومة جديدة قد يؤدي إلى تشتيت عملية إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح.

وطالب في تصريحات لقناة “سي ان ان” الأمريكية بضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ولفت السفير الأمريكي إلى أن هناك جهودا بذلت في هذا الملف والولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم بالخصوص.

وشدد نورلاند على ضرورة التركيز على المسار الانتخابي، وقال :”إن الجيد في ليبيا في هذه المرحلة هو أن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ساريا”.

وأكد أن التحدي هو إعادة الانتخابات التي تأجلت لعدة أسباب إلى مسارها حتى لا يتكرر سيناريو 24 ديسمبر.

وأشار إلى عدم تأخير موعد إجراء الانتخابات مدة طويلة حتى لا يؤدي ذلك إلى خسارة المصداقية.

وأوضح السفير الأمريكي أنه يمكن إجراء الانتخابات قبل يونيو إذا توصل الليبيون إلى التسويات المطلوبة.