ليبيا وإيطاليا تتفقان على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور خلال زيارته لإيطاليا النائب العام لمحكمة النقد العليا جوفاني سالفي، ووكيل النائب العام الإيطالي لويجي سالفو.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بمقر المحكمة العليا للنقد الإيطالية بالعاصمة روما، وحضره السفير الليبي الدكتور عمر الترهوني، للقاءات السابقة والتعاون المشترك على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ووضع الآلية والبروتوكول لتنفيذها.

واتفق الطرفان على توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب، الاتجار بالبشر، الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية من خلال تأسيس حلقة وصل قضائي لدعم التحقيقات وتبادل المعلومات ضد التنظيمات التي تنشط بين البلدين، وتقوم بهذه العمليات.

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