النائب العام يختتم زيارته للجمهورية الإيطالية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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اختتم النائب العام المستشار الصديق الصور والوفد المرافق له اليوم الأحد زيارتهم للجمهورية الايطالية.

وبحسب صفحة السفارة الليبية في إيطاليا على الفيسبوك فقد التقي الصور كلا من النائب العام للمحكمة النقد العليا جوفاني سالفي ووكيل النائب العام الايطالي لويجي سالفاثو. والمحامي العام ريناتو فينيكيو. والنائب العام لمكافحة المافيا والارهاب كافيرو دي راهو.

في حين حضر اللقاء الذي عقد بمقر المحكمه العليا للنقد الايطالية بروما سفير دولة ليبيا الدكتور عمر الترهًوني. حيث تطرق اللقاء للقاءات السابقة في اطار التعاون المشترك. على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعه بين الطرفين ووضع الالية والبرتوكول في تنفيذها.

وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الجهود في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر. و الهجرة الغير شرعية.

كما أتفق الجانبان على تأسيس حلقة وصل قضائي لدعم التحقيقات وتبادل المعلومات ضد التنظيمات الاجراميه.

وفي سياق ليس ببعيد أعلن مكتب النائب العام أن حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته جاء لتورطهم في قضية فساد مالي.

وأكد مكتب النائب العام أن رئيس النيابة العامة باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن هذه المخالفات بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة؛ وعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع.

وأوضح أن التحقيق شمل أيضًا الإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد. وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق.

وأفاد المكتب أنه تم التحقيق في التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة.

وشمل التحقيق في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10. على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.