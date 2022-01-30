«منظمة ضحايا»: محاولة اغتيال وزيرة العدل دليل على استمرار الفوضى

دانت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان محاولة اغتيال حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وزيرة العدل بالحكومة، مشيرة إلى أنها تعلن تضامنها مع الوزيرة.

وقال بيان صادر عن المنظمة: “تُدين وتستهجن منظمة ضحايا لحقوق الإنسان محاولة اغتيال حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وزيرة العدل بالحكومة، وذلك بعد ان اعترضت سيارتها مجموعة مسلّحة وقامت بالرماية عليها يوم الجمعة الموافق 2022-1-28، في مشهدٍ يدل على هشاشة الوضع الأمني واستمرار حالة الفوضى والإفلات من العقاب”.

وأضاف البيان “نحن إذْ نُدين هذه الفعل الإجرامي الشنيع، فإننا نُعلن تضامننا مع وزيرة العدل، كما نُذكّر الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة بتحمّل مسؤولياتها في ضبط الجُناة وتقديمهم إلى العدالة ووضع حدٍّ لمثل هذه الوقائع”.