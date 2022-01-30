الصباح يؤكد دعم بلاده لليبيا لتحقيق الاستحقاق الانتخابي

العنوان – الكويت

أكد وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية سعيا لخروج البلاد إلى بر الأمان.

وأوضح الصباح خلال خلال جلسة مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت دعم بلاده لليبيا لتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون؛ لتحقيق الاستقرار.

واستعرض وزير الخارجية الكويتي والمنقوش أبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي.

وتطرقوا إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.