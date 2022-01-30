القطراني يستقبل مدير الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية

طرابلس 30 يناير 2022 (وال) _ استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطية القطراني، اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة طرابلس ، مدير الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية السيد جيمس تيرنر.

وناقش الطرفان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات التي تضمن تنمية واستقرار ليبيا.

كما وضح السيد النائب للسيد جيمس رؤية الحكومة خلال المرحلة السياسية الحالية، وآلية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، و ذلك للوصول إلى عملية انتخابية مبنية على أسس صحيحة و سليمة تُقبل نتائجها من كافة الأطراف. (وال _ طرابلس) ح س / ه ع

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