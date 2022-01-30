الدبيبة يبحث مع وزير المالية الجدول الموحد وإفراجات قطاع التعليم

العنوان – طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الإجراءات المتخذة بشأن جدول المرتبات الموحد.

وتابع الدبيبة مع وزير المالية خالد المبروك أمس السبت ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات الإفراجات الخاصة بقطاع التعليم والعلاوات الخاصة بالعاملين بصندوق التضامن الإجتماعي.

ونوقش خلال الاجتماع مكافأت العاملين بمراكز العزل لصرفها لمستحقيها

وأكد وزير المالية بأن جدول المرتبات الموحد أحيل للجنة المالية بمجلس النواب لإبداء ملاحظاته عليه وإصدار قانون بخصوص اعتماده.

واختتم الاجتماع بتوصية الرئيس لوزير المالية بشأن إعداد الموازنة العامة للعام 2022م، وإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها ومعالجة كافة الملاحظات الواردة بشأنها.